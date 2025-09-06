Addio container, si torna nelle aule. Liceo Carducci, finiscono i disagi. Lasciano i prefabbricati 11 classi

Buone notizie dal mondo della scuola. Rientrano nelle loro sedi 14 classi del liceo Roiti, classi che erano ospitate dal Bachelet. E tornano a casa anche 11 classi del liceo Carducci, temporaneamente sistemate nei moduli prefabbricati. L’annuncio dal vertice che si è tenuto ieri mattina in Provincia. Vertice al quale ha preso parte il presidente Daniele Garuti, i dirigenti scolastici e il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Edoardo Soverini. Era presente la consigliera provinciale con delega alla Scuola, Rita Canella.

Occasione anche per fare il punto sui cantieri. Si stanno concludendo lavori in otto edifici scolastici, più tre palestre, con un investimento complessivo di circa 28 milioni di euro. Cantieri per la messa in sicurezza sismica ed efficientamento energetico finanziati con fondi Pnrr, ad eccezione dei lavori all’istituto Remo Brindisi di Estensi (fondi dal ministero dell’Istruzione per 1,4 milioni) e nell’edificio del corpo nord della succursale del Copernico-Carpeggiani, ex Itip, in via Pacinotti (fondi Fsc del programma 2016 della Regione per 2,4 milioni). "Interventi di ripristino che hanno comportato difficoltà – ha detto Daniele Garuti, aprendo l’incontro con i dirigenti scolastici delle 14 scuole di secondo grado – ma la parte più difficile è stata superata, con l’obiettivo di mettere in sicurezza e rendere maggiormente fruibili scuole, aule, laboratori e palestre". Poi l’annuncio a lungo atteso da studenti ed anche dai genitori. Il rientro nelle rispettive sedi di 14 classi del liceo Roiti, ospitate dal Bachelet, e 11 del liceo Carducci, che erano nei moduli prefabbricati. Una regia logistica gestita dal dirigente della Provincia, Walter Laghi. Della partita fondi Pnrr fanno parte altre due palestre degli istituti Guido Monaco da Pomposa a Codigoro e al Bachelet di Ferrara, il cui costo è di 4 milioni e la consegna programmata nel 2026. I cantieri nell’anno in corso sono quelli al Copernico Carpeggiani (via Pontegradella e corpo sud di via Pacinotti) per oltre 6 milioni, liceo Roiti (3,4 milioni), Monaco da Pomposa (Codigoro, 4,8 milioni), Ipsia di Portomaggiore (2 milioni) e Ipsia Ferrara (1,4 milioni). Le tre palestre il cui termine cantiere è a fine 2025 sono dell’ex Itip Copernico- Carpeggiani (1,3 milioni), istituto agrario Navarra (2,3 milioni) e la palestra al liceo Ariosto (1,8 milioni). Ai fondi europei la Provincia aggiunge 360mila euro per i lavori di manutenzione ordinaria (porte, infissi, tinteggiature, sfalci nelle aree verdi, impianti termici) e altri 75mila per l’acquisto di banchi e arredi scolastici. Sul tema riscaldamento la Provincia sta rivedendo l’appalto per la gestione calore, che costa una bolletta di 2,4 milioni all’anno.