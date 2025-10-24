"Addio degli Orionini, il vescovo non c’entra"

Ha tentato in tutti i modi di scongiurare il ritiro dei sacerdoti di don Orione. "Mi era stata annunciata lo scorso anno e speravo che in questo anno si potesse trovare una soluzione per continuare la loro presenza che, invece, non è stata possibile". Lo ha detto durante un incontro con i fedeli, poi in chiesa domenica scorsa. Ma alcuni parrocchiani hanno puntato il dito contro il vescovo Gian Carlo Perego, accusandolo di essere la causa dell’addio degli Orionini dopo 75 anni di presenza sul teritorio di Copparo.

"Il vescovo non c’entra nulla in questa decisione, anzi ha cercato di evitare che succedesse". Del resto già dall’incontro con i fedeli dell’Unità pastorale di Copparo, Tamara, Saletta, Gradizza era stato tratteggiato con precisione lo scenario, come era maturata la decisione. "Nell’assemblea ecclesiale dell’unità pastorale di giovedì 16 ottobre – le sua parole – ho dato l’annuncio che, dal prossimo settembre 2026, I Padri della Congregazione della Piccola Opera della Divina provvidenza,

fondati da San Luigi Orione, lasceranno la cura pastorale dell’unità pastorale a loro affidata dal 1950. E’ una decisione sofferta da parte dei Superiori della Congregazione, ma inevitabile per la mancanza di vocazioni. Mi era stata annunciata lo scorso anno e speravo che in questo anno si potesse trovare una soluzione per continuare la loro presenza che, invece, non è stata possibile. Dopo 75 anni, da un Giubileo all’altro, gli Orionini lasciano la nostra Chiesa di Ferrara-Comacchio, dove hanno seminato tanto bene. Dieci sono i parroci che si sono alternati nella comunità parrocchiale di Copparo: da Padre Rossi Valerio a Padre Giovanni Bernini, da Padre Viti Aldo a Padre Filippini Arturo, da Padre Dalla Ba Dino a Padre Petrelli Guerrino, da Padre Dario Falchetti a Padre Valerio Luigi, da padre Concas Cesare a Padre Panzeri Daniele. Tutti volti a voi presenti, per la dedizione e la carità, secondo il carisma di San Luigi Orione. I Padri Orionini da settembre 2026 saranno sostituiti da due preti diocesani, successivamente potrebbe aggiungersi un altro prete. Sono certo che non farete mancare la vostra collaborazione alla nuova comunità presbiterale, in questo tempo di riflessione al termine del cammino sinodale che chiede più corresponsabilità e partecipazione da parte dei laici nella vita della comunità cristiana".