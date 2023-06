Addio geografia nei licei "Alunni, un grande vuoto"

Laureata in storia moderna all’Università di Bologna, Francesca Carpanelli da oltre 20 anni si occupa di geografia; prima come editor, poi come autrice. Pubblica libri di geografia per le scuole secondarie di secondo grado (Zanichelli).

Perché questa materia?

"Sono arrivata alla geografia quasi per caso, attraverso una collaborazione, che poi è durata molti anni, con il professore e storico Gianni Sofri. Purtroppo da molti anni la geografia è quasi del tutto sparita dalle scuole".

Come mai?

"E’ stata una scelta poco lungimirante di vari ministri e ministre (in particolare della signora

Gelmini). Si studia ancora – poco – negli istituti tecnici e professionali, mentre nei licei è stata completamente eliminata come insegnamento autonomo ed è stata accorpata alla storia, come “geostoria”, ma il suo ruolo è del tutto marginale"

C’è stato un effetto di questa ’scomparsa’?

"Certo, per questo – e molti altri motivi – le conoscenze in materia di studenti e adulti hanno raggiunto livelli preoccupanti. Chi ha deciso di cancellare la geografia, non ha capito che questo insegnamento, nel suo significato più ampio, ci permette di conoscere il mondo in cui viviamo, di diventare consapevoli del nostro impatto sull’ambiente che ci circonda, di comprendere le dinamiche di cambiamento della società, di orientarci nel mondo globalizzato"

Lei in qualche modo sta cercando di porre rimedio a questo vuoto. Come?

"All’inizio del 2022 ho creato un profilo Instagram che si chiama effeci_geo https:www.instagram.comeffeci_geo dove racconto “geostorie” in 60 secondi

(massimo), cercando di utilizzare un linguaggio semplice alla portata di tutti. Ci sono anche molti quiz con cui le persone posso mettersi alla prova per misurare il proprio sapere geografico. Ogni giorno cerco di scandagliare i fatti e dare ai miei lettori e alle mie lettrici un’informazione il più possibile fedele ai fatti e libera dai pregiudizi. I temi vanno da quelli più prettamente geografici, come per esempio le informazioni su un paese, o su una popoli indigeni che rischiano di scomparire, a quelli di attualità, che possono essere “utili” nella vita di tutti i giorni, come la guerra in Ucraina, le esecuzioni per le proteste in Iran, o il terremoto in Turchia.

Anche la grafica per me è fondamentale: di questa parte si occupa una Web Designer dell’area di Roma, Micol Urtesi, che ha un ruolo importantissimo in questo progetto, dato che io sono molto pignola".