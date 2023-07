"Addio Guidi, grande visione e carisma"

Forte il cordoglio per la scomparsa di Guidalberto Guidi, 81 anni, l’imprenditore e manager morto a Modena. L’ex vicepresidente di Confindustria e proprietario di Ducati Energia è venuto a mancare nella sua abitazione.

"La notizia della scomparsa di Guidalberto – dice Paolo Bruni, presidente di Cso Italy – mi ha colto di sorpresa e mi ha molto addolorato. Guidalberto era una di quelle persone senza tempo, lo ricordo sempre uguale negli oltre trent’anni che ci siamo visti frequentati e stimati. Una conoscenza che facemmo in Nomisma tanti anni fa e che non interrompemmo mai, sia nei rapporti professionali che in quelli amicali e del tempo libero andando anche a caccia spesso insieme nella mia azienda faunistica. Ci frequentammo per numerosi intensi anni a Roma quando lui era un autorevole vicepresidente della Confindustria e io all’epoca il presidente nazionale delle cooperative agricole di Confcooperative. Alloggiando nello stesso albergo abbiamo avuto la possibilità talvolta di concertare le posizioni da portare sui tavoli del governo o del parlamento. Lo ricorderò sempre come un grande personaggio, con un forte carisma ed una elevata visione imprenditoriale che gli consentiva di intuire le cose e i mutamenti economici precedendo i tempi come dimostra il suo successo aziendale. Sono lieto e onorato di essergli stato amico e di averlo meritatamente premiato in castello a Ferrara il 12 dicembre del 2014".