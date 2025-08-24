Addio all’oste Luciano Burattoni. Per 70 anni vino e sorrisi al banco

Argenta, 25 agosto 2025 – Un’altra importante figura del mondo imprenditoriale se n’è andata. Ma ha lasciato in eredità un’attività che, dal 1946, si tramanda di padre in figlio sino alla quarta generazione.

Parliamo di Luciano Burattoni, deceduto all’ospedale Mazzolani-Vandini dove era ricoverato. Fondò 70 anni fa con il padre l’omonima enoteca, un tempo osteria e mescita di vini.

Aveva 86 anni. Lascia nel dolore il figlio Federico, la nuora, la sorella e nipoti.

La salma è alla camera ardente del nosocomio. Domani, alle 10,30, i funerali. Dopo una messa di suffragio le spoglie saranno tumulate nel cimitero. “Mio padre è stato un uomo tutto casa e lavoro – ricorda Federico – una persona, un esercente benvoluto da tutti. Originario della Romagna, si era trasferito da Lugo ad Argenta nel 1946. Mise in piedi una fiaschetteria molto frequentata ed apprezzata”.

Per capacità gestionale e con un occhio rivolto al futuro, lo stesso figlio trasformò l’antica ed omonima attività che diventò enoteca, caffetteria ed un innovativo win-bar, ma mantenendo la stessa sede, in via Circonvallazione. Luciano è deceduto all’ospedale Mazzolani-Vandini la notte del 23 agosto.

Nel giugno del 2023 all’attività è stato riconosciuto il titolo di ‘Bottega Storica’ assegnato dal comune di Argenta, Regione e Provincia alle aziende che da oltre 50 anni operano sul territorio. La targa che attesta questo titolo, è stata consegnata dal sindaco Andrea Baldini nel corso di una seduta del consiglio comunale.