"Addio piccolo Diego, sarai il nostro angelo"

Un mare di gente ha voluto dare ieri a Santa Maria Codifiume l’ultimo ed estremo saluto a Diego Vecchietti, il bimbo di 5 anni deceduto nei giorni scorsi in drammatiche circostanze. Un maledetto destino se l’è portato via per sempre, in tenera età, travolto da un trattore, vicino a casa, mentre si divertiva pedalando in sella al suo biciclino. Il funerale si è svolto in forma civile, nella chiesetta privata di Via Canne, poco distante dall’azienda agri-zootecnica di Via Stradella, dove è avvenuto il sinistro, e da dove abitano il papà, la mamma e la sorellina più grande di qualche anno.

Che ora lo piangono disperati, che non si danno pace straziati dal dolore per la precoce e sciagurata scomparsa del loro piccolo. L’intera comunità si è stretta attorno a loro con un abbraccio, e non solo virtuale sui social. Ma manifestandosi anche con messaggi e parole dirette di sostegno, conforto, condoglianze ed affetto. Frasi che ha espresso in sostanza anche il sindaco Andrea Baldini, presente alla cerimonia. Che nel suo discorso, pronunciato visibilmente commosso, con le lacrime strozzate in gola, ha ribadito in sintesi il suo "cordoglio" dicendosi "profondamente vicino ai genitori, colpiti da una così grave disgrazia, dalla precoce e tragica perdita del loro caro Diego". Ha destato comunque una certa eco, una certa risonanza, l’assenza del parroco, Don Rodrigo. Che in precedenza si era comunque fatto promotore, insieme ai congiunti del bimbo, di iniziative di preghiera a suffragio. Non è invece mancato il presidente della consulta di frazione, il dottor Eraldo Sanchi che, nel dirsi "costernato per una simile fatalità: una nefasta sventura umana che ha reciso una giovanissima vita", si associa al lutto collettivo, sottolineando la "cospicua partecipazione del paese, assorto in significativi momenti di silenzioso raccoglimento".

Particolarmente toccante l’intervento della portavoce del corpo educatrici ed insegnanti dell’ "Asilo Scuola dell’ Infanzia Sacra Famiglia". Che, frequentato da un paio d’anni da Diego, ha organizzato una raccolta fondi alla memoria. "Un bimbo gioioso-ha ricordato-allegro, sempre sorridente, cui piaceva giocare con gli amici, i compagni di classe. Amava il calcio, ma amava soprattutto la sua famiglia". E dicendo: "non ti dimenticheremo mai, resterai nei nostri cuori, ciao piccolo angelo" è stato lanciato in cielo un palloncino bianco, il colore della minuta bara, coperta di fiori, poi tumulata nel cimitero locale.

Nando Magnani