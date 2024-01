Addobbi e presepi, al centro civico i premi per i concorsi natalizi

A Poggio Renatico, al Centro Civico anche quest’anno in occasione dell’Epifania si sono svolte le premiazioni per alcuni concorsi natalizi sempre molto sentiti e partecipati dalla popolazione, organizzati da comune e Pro Loco poggese. Per quanto riguarda l’addobbo più bello, a vincere il primo premio è stata Ombretta Ghelfi, seguita da Tiziana Serrapica e Sara Zucchelli. Per il presepe più bello, invece, è stato eletto vincitore Bruno Bernardi, secondo classificato Massimo Marmocchi e terza Sara Zucchelli, con un attestato speciale per Cinzia Poluzzi. "Bernardi è un grande veterano che sa sempre meravigliarci con una rappresentazione tradizionale ma al tempo stesso innovativa. La cura dei dettagli e la scelta dei materiali hanno fatto la differenza, rendendo questo presepe un vero capolavoro – dice l’assessore Serena Fini che ha presenziato alla premiazione con il presidente di Pro Loco Emiliano Peccenini – Al secondo posto troviamo il presepe di Massimo Marmocchi, che ha stupito con la sua originalità e il suo design minuzioso. Infine, al terzo, abbiamo il presepe di Sara Zucchelli, una rappresentazione della natività che ha conquistato i voti per la sua semplicità e bellezza. L’entusiasmo dei partecipanti e lo splendore degli addobbi e dei presepi, ha reso questa 5° edizione del concorso un vero successo. L’evento ha contribuito a rafforzare lo spirito natalizio nel paese e ha creato un’atmosfera di allegria e condivisione tra i residenti. Grazie a tutti i partecipanti per aver reso queste festività ancora più sentite e vere. L’organizzazione a cura di Pro loco Poggio Renatico, ha già annunciato che la prossima edizione sarà ancora più sorprendente e invitante, promettendo di coinvolgere sempre più abitanti del capoluogo e delle frazioni nella magia del Natale".

Laura Guerra