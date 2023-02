Adeguamenti energetici Il Comune aderisce al bando sui contributi

COPPARO

Il Comune di Copparo aderisce al bando per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti diretti all’efficientamento energetico, alla sostenibilità e all’economia circolare, rivolto alle imprese della provincia di Ferrara e promosso dalla Camera di Commercio di Ferrara, alla luce delle priorità concordate con le organizzazioni territoriali di categoria e in collaborazione con il ministero dello Sviluppo economico e con Dintec, il Consorzio per l’innovazione tecnologica di Enea e del sistema camerale. L’Amministrazione comunale copparese intende, infatti, proseguire nell’azione di sostegno al mondo economico e produttivo locale e in particolare alle imprese maggiormente colpite dagli effetti economici negativi del vertiginoso incremento dei prezzi dell’energia e dall’aumento dell’inflazione. La giunta ha dunque deciso di rinnovare la sinergia con l’ente camerale con l’obiettivo di ottimizzare la capacità d’intervento sul tessuto economico territoriale e di stanziare i fondi a sostegno dell’iniziativa che supporta le micro, piccole e medie imprese assegnando voucher per investimenti diretti all’efficientamento energetico, alla sostenibilità e all’economia circolare.