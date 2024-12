"Adeguamento sismico al Montalcini. I lavori sono in ritardo di tre mesi"

"Siamo in ritardo per lavori di miglioramento sismico e riqualificazione energetica dell’Istituto Tecnico Rita Levi Montalcini", è la denuncia del segretario portuense di Fratelli d’Italia e capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato. I lavori sono cominciati il 12 giugno 2023 a cura della Provincia, ente proprietario dell’immobile scolastico. L’obiettivo è il miglioramento sismico e riqualificazione del plesso scolastico di via Valmolino, per un importo complessivo di 1.996.874 euro, lavori da realizzare con i fondi del Pnrr finanziato dall’Unione Europea - Next Generation. "La fine dei lavori – afferma Badolato in un’interpellanza – era preventivata per l’11 settembre di quest’anno e oggi, a oltre tre mesi dalla ipotizzata chiusura il cantiere, risulta ancora operativo con lavori ancora da ultimare, come testimoniano le impalcature attorno all’immobile, i materiali di risulta sparsi e quelli necessari alle opere da realizzare accatastati nel cortile interno. Questo ritardo sta generando problemi organizzativi a scapito dell’istituto e degli studenti stessi, condizionando oltre modo anche le possibili programmazioni curriculari, non avendo sicurezza circa il quando e il come i lavori si concluderanno. Questo intervento non sembrerebbe riguardare gli spazi delle officine e locali attigui, come quello attualmente occupato come ricovero da canoe e attrezzature varie, come verrebbe ipotizzato da più parti".

Conclude chiedendo al sindaco Dario Bernardi "se sia in grado di dare informazioni circa il nuovo ipotizzabile fine lavoro, al fine di tranquillizzare i genitori e consentire una ottimale programmazione curriculare all’istituto, indubbiamente fiore all’occhiello per il nostro territorio grazie all’ottimo lavoro svolto in questi anni a tutti i livelli".

Franco Vanini