Adeguamento sismico dell’istituto. Sopralluogo del sindaco Bernardi

Ristrutturazione in vista del traguardo nel cantiere dell’Istituto Tecnico "Rita Levi Montalcini", ex sede Ispia, dove la Provincia, proprietaria dell’immobile, sta portando a termine i lavori di riqualificazione e miglioramento sismico. Lunedì il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, ha fatto un sopralluogo, accompagnato dal direttore dei lavori, che ne ha avuto una positiva impressione. "Le attività – commenta il primo cittadino - con alcune soluzioni strutturali complesse sul cemento armato e sulla muratura, stanno procedendo nei tempi. I lavori prevedono anche interventi su impianti e finiture sia interne che esterne; un’ala dell’edificio, quella in muratura, è già completata (con lavori effettuati anche sulla copertura) e i laboratori al piano terra sono già utilizzabili". E conclude: "Sono davvero soddisfatto di questo intervento importante, che restituisce nuova vitalità a una scuola storica del nostro territorio e valorizza ulteriormente il nostro polo scolastico; aggiungiamo anche questo alla lunga lista di interventi, in parte già eseguiti e in parte in corso, per migliorare sicurezza e fruibilità delle scuole. Grazie alla Provincia e alla scuola che durante il cantiere ha dovuto riorganizzare gli spazi per le attività".

f.v.