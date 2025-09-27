Adelaide festeggia 106 anni: "La ferrarese più longeva"

Si chiama Adelaide Baraldi e per lei, ieri, tutta Ferrara è stata in festa. Per Adelaide, infatti, è stato un giorno davvero molto particolare, coinciso con il compleanno numero 106. Una ricorrenza speciale, per la cittadina ferrarese più longeva. Ospite dal 2014 della Residenza Paradiso di via Saraceno, un clima di grande festa ha salutato un giorno così emozionante. A nome dell’Amministrazione comunale, e della comunità ferrarese, così una nota, l’assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti è tornata a festeggiare il compleanno di Adelaide, come già accaduto nel 2019 in occasione del centenario e lo scorso anno, quando le candeline spente erano state 105. "La signora Adelaide è un esempio di forza e straordinaria vitalità – ha detto l’assessore Coletti –. Celebrare il suo 106° compleanno non è solo un momento di festa personale e familiare, ma un’occasione per tutta Ferrara di stringersi attorno a una sua concittadina simbolo della nostra memoria storica e dei valori più autentici della nostra comunità. Tornare a festeggiarla, come feci per il centenario nel 2019 e per i 105 anni lo scorso anno, è per me un onore e una gioia sincera. Grazie ai suoi familiari e agli operatori della Residenza Paradiso che la accudiscono con grande affetto da più di 10 anni".

Classe 1919, Adelaide continua a fare palestra ogni giorno e a giocare a tombola, dove non ama perdere e se non vince si arrabbia. Da buona ferrarese continua ad amare il buon cibo locale in tutte le specialità. A festeggiare, questa mattina, la figlia Lina Borghi e la nipote Maria Elena Leziroli, a cui si sono uniti gli ospiti e gli operatori della struttura. Una giornata che nessuno di loro dimenticherà.