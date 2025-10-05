Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
Ferrara

Adelante Corazon, notte latina con le musiche di Mercedes Sosa

La Frescobaldi big band condurrà in un viaggio tra le più celebri composizioni sudamericane. A seguire la jam session

Il maestro Robero Manuzzi dirigerà la big band

Stasera alle 21 al Torrione (via Rampari di Belfiore 167) sarà protagonista la Frescobaldi Big Band con ‘¡Adelante, Corazón!’, un concerto che unisce le musiche di Mercedes Sosa e della Liberation Music Orchestra. Roberto Manuzzi (direzione/arrangiamenti) si affiancherà a Marta Raviglia, voce, Massimo Mondaini, corno francese, Stefano Melloni, sax soprano e tenore, Daniele Santimone, chitarra, Fabrizio Puglisi, pianoforte, Pasquale Morgante, pianoforte, Stefano Senni, contrabbasso, Guido Querci, percussioni, Alessandro Paternesi, batteria. La big band è una formazione composta da oltre quindici elementi, scelti fra gli allievi dei corsi jazz del conservatorio e affiancati da solisti prestigiosi, tutti stimati docenti del Frescobaldi. Sotto la Direzione del maestro Manuzzi il largo organico orchestrale propone ogni anno un repertorio ad hoc, dimostrando l’alto livello tecnico e l’affiatamento degli studenti del dipartimento jazz.

Questo concerto sarà doppio tributo a Mercedes Sosa, indimenticata interprete di alcune delle più celebri canzoni sudamericane e alle composizioni della mitica Liberation Music Orchestra, iconico ensamble guidato da Charlie Haden a cavallo tra gli anni ‘60 e ‘70. A seguire, ad aprire la jam session Zenit Trio, con Paolo Mancini al trombone, Gabriele Olivieri al pianoforte e Leonardo Puglisi alla batteria. Insomma, una serata da non perdere che porterà al Torrione una ventata di grande jazz e musica sudamericana.

