Adesca una minore Anziano nei guai

Ferma una minore e le offre del denaro in cambio di sesso. Un comportamento che è costato caro a un 73enne, denunciato dalla polizia locale per induzione alla prostituzione. A segnalare quanto stava accadendo sono stati gli amici della ragazzina. Non è però stata l’unica attività svolta dalla polizia locale negli ultimi giorni. Gli agenti del comando di via Tassoni hanno infatti arrestato uno spacciatore sulle mura di via Belvedere. L’uomo, un 36enne nigeriano, una volta scoperto ha cercato di disfarsi di dodici dosi di cocaina che nascondeva in bocca. Processato per direttissima, è stato condannato a sei mesi.