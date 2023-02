Adesca uomini online, poi li rapina: arrestato

Adescava le vittime su internet e poi le rapinava. È sospettato di essere il presunto autore di ben tre rapine, commesse nella zona artigianale di Migliarino nel marzo del 2022, in concorso con due minorenni. Non solo: i militari indagano anche nella zona del Portuense per fatti analoghi accaduti sempre l’anno scorso. Intanto, uno dei banditi è stato identificato e arrestato mercoledì scorso dai carabinieri di Migliarino, coordinati dai colleghi della compagnia di Portomaggiore. Si tratta di M.R., studente di 19 anni del luogo, finito agli arresti domiciliari su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara.

Nei tre diversi episodi contestati, le vittime – tre uomini adulti, residenti fuori provincia – erano state contattate dagli indagati attraverso un annuncio, pubblicato su un famoso sito internet di incontri. Nel primo contatto alle vittime veniva fissato un appuntamento in una zona artigianale decentrata e buia, dove trovavano ad attenderle un ragazzo ma, dopo i primi convenevoli, i malcapitati vedevano sbucare dal buio altre due persone che, col volto travisato dal passamontagna, li minacciavano con un coltello o con un bastone e li picchiavano brutalmente, aiutati dal complice. L’azione violenta era finalizzata a impossessarsi di piccole somme di denaro contante, variabile dai 50 ai 250 euro. I rapinatori provvedevano anche a sottrarre alle vittime il cellulare, che veniva poi lanciato nel Po di Volano, per evitare che potessero chiamare i soccorsi. Tutto è venuto alla luce dopo la denuncia di uno dei malcapitati, che aveva dato avvio alle meticolose e pazienti indagini dei carabinieri, diretti dalla Procura di Ferrara, le cui risultanze sono state poi pienamente condivise dal giudice per le indagini preliminari. Avendo accertato come complici due minorenni, i militari avevano svolto altre indagini sotto la direzione della Procura di Bologna nel giugno dello scorso anno, che avevano portato all’esecuzione di un provvedimento cautelare di permanenza in casa a carico dei due ragazzi.

I carabinieri della compagnia di Portomaggiore stanno proseguendo nelle indagini per eventuali ulteriori sviluppi o complicità. Il capo della baby banda di rapinatori attenderà agli arresti domiciliari il processo a suo carico. I carabinieri rinnovano l’invito a chiunque abbia subito atti simili a recarsi in caserma per denunciare l’accaduto. È importante segnalare sempre: ogni denuncia permette ai militari di restringere il cerchio delle indafini ed essere più efficaci.

Franco Vanini