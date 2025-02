Adescamento di una minorenne. Primo giorno di stop per il docente. E anche il Garante apre un fascicolo

La sospensione è partita. Ieri il primo giorno di ’assenza’ forzata, decisa giovedì dall’Ufficio scolastico regionale, del docente indagato per adescamento di una minore, sua giovanissima studentessa di una scuola media ferrarese. "Nessun commento", così il suo difensore. Ci sarà tempo. Ora bisogna leggersi gli atti – due settimane fa la notifica del 415bis – e studiare una strategia per il futuro passaggio in tribunale. "Si è buttato via troppo tempo, – chiosa invece la famiglia della ragazzina, tramite l’avvocato Simone Bianchi – lei non è stata tutelata, per questo agiremo in ogni sede competente nei confronti della scuola. La sospensione andava fatta subito, al posto di mettere un tutor-controllore in classe". Arrivato poco prima delle vacanze di Natale, dopo che l’istituto era stato messo al corrente sia dell’indagine, del reato contestato, dell’indagato e della vittima. Era il 16 dicembre – dunque, un mese e mezzo prima della sospensione –, giorno della perquisizione dei carabinieri nel plesso e della contestuale notifica di quell’azione a un dirigente dello stesso che era presente. Con una nota, ieri l’Ufficio scolastico dell’Emilia-Romagna spiegava: "L’amministrazione scolastica ha proceduto tempestivamente a porre in essere i provvedimenti di competenza". Ma, si prosegue, "per evidenti ragioni di riservatezza delle parti coinvolte, non è possibile comunicare ai media la tipologia dei provvedimenti adottati". La sospensione del prof, appunto, come anticipato ieri dal Carlino. Un atto cautelativo, a tutela della vittima, della famiglia, del contesto scolastico, dell’indagato. L’ufficio regionale va avanti, sottolineando di aver ritenuto opportuno inviare la precisazione dopo le "ripetute richieste di dichiarazioni che stanno pervenendo in relazione ad una vicenda di cui si sta occupando la magistratura e che attiene ai comportamenti di un docente" e "con l’esclusivo intento di contribuire ad assicurare il necessario clima di serenità nella comunità scolastica". Infine la chiosa: "Resta fermo che l’amministrazione prenderà atto delle decisioni della magistratura sulla vicenda ai fini delle ulteriori determinazioni".

Nel frattempo, piomba un nuovo fascicolo. Ad aprirlo è stata Claudia Giudici, Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza. L’atto (avviato d’ufficio e non a seguito di segnalazioni) è freschissimo. Aperto l’altro ieri e ad esso seguirà un’istruttoria, finalizzata ad acquisire ogni elemento necessario per delineare al meglio l’accaduto. Durante la fase dell’istruttoria, il Garante potrà chiedere documentazione alle parti e svolgere colloqui con i protagonisti (la scuola, la famiglia, la minore e, se ritenuto utile, anche l’indagato). Il Garante, va chiarito, non ha potere coercitivo né di emettere provvedimenti particolari. Il suo ruolo, soprattutto in vicende complesse e delicate come quella che stiamo raccontando da giorni sulle nostre colonne, è quello di esercitare una moral suasion, una interlocuzione tra le parti coinvolte. Non è finita. L’avvocato della famiglia della giovane vittima, oltre ad azioni legali finalizzate a valutare se tutto quanto di competenza della scuola è stato fatto, ora è pronto a chiedere al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, anche l’invio degli ispettori nell’istituto.

Nicola BianchiFederico Malavasi