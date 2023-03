"Adescò una minore" Finisce a giudizio

Avrebbe adescato una compagna di scuola della figlia inducendola a inviargli scatti delle sue parti intime. Sono pesanti come macigni le accuse mosse a un 48enne della provincia, finito a processo per adescamento di minori e pornografia minorile. L’inchiesta, partita dalla Dda di Bologna, è approdata ieri mattina davanti al collegio giudicante per la prima udienza. I fatti contestati risalgono al novembre del 2018. Secondo le accuse, l’imputato avrebbe approcciato una compagna di classe della figlia, all’epoca dei fatti quattordicenne, prima inviandole foto esplicite di se stesso e poi inducendola a spedirgli scatti delle sue parti intime. Il tutto con lo scopo, secondo la procura, di incontrarla e avere un rapporto sessuale con lei (fatto che non si è mai verificato grazie all’intervento di un’amica della minore che ha raccontato tutto alla madre). Gli approcci alla giovane si sarebbero concretizzati sui social, via Whatsapp e al telefono, attraverso chat spinte e telefonate notturne, fino a proporle un incontro suggerendo di raccontare ai genitori che sarebbe andata a fare i compiti da un’amica. Il caso tornerà in aula l’8 giugno.