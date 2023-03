Adolescente precipitò da quattro metri in palestra Assolto l’allora responsabile del servizio prevenzione

VIGARANO

Il suo percorso giudiziario si era separato da quello dell’allora sindaco di Vigarano Mainarda, Barbara Paron e ieri ha trovato conclusione in primo grado, con la sentenza di assoluzione da parte del giudice del tribunale di Ferrara, Sandra Lepore. A finire a processo per lesioni colpose aggravate dalla mancanza del rispetto delle normative di sicurezza oltre Paron (di recente condannata a pagare una multa per l’ipotesi più lieve) era stato anche Stefano Dosi, che all’epoca dei fatti contestati era responsabile del Servizio di prevenzione infortuni del Comune di Vigarano Mainarda. La vicenda è quella nata dall’incidente accaduto nella palestra comunale di Vigarano Mainarda all’inizio di giugno del 2018, quando una ragazzina di 12 anni cadde dalla terrazza della struttura, a causa del cedimento di un lucernario. L’adolescente, dopo un volo di circa quattro metri, aveva riportato lesioni al volto ed era stata sottoposta a un intervento chirurgico, con prognosi di guarigione superiore a quaranta giorni. Per questo incidente erano finiti nel registro degli indagati del pm Andrea Maggioni, l’allora sindaco Paron, il capo dell’ufficio tecnico e appunto Dosi, in qualità di responsabile del Servizio di prevenzione infortuni. Assistito dall’avvocato Alessandra Palma, nell’udienza di apertura del processo davanti al Tribunale – dove si era arrivati dopo la citazione diretta a giudizio – il tecnico aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. Qui si erano separate le strade tra l’ex sindaco e il tecnico che ieri è stato assolto dal giudice Sandra Lepore "perché il fatto non sussiste". Le motivazioni dell’assoluzione saranno depositate dal giudice tra novanta giorni.

Cristina Rufini