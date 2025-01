Adolescente sparita. Trovata da un’amica

Sono state ore di apprensione quelle vissute tra ieri e giovedì per una ragazza di quattordici anni allontanatasi da da casa senza fare ritorno. Le ricerche si sono concluse nella tarda mattinata di ieri con il lieto fine: la giovane era sana e salva da un’amica. Tutto è cominciato l’altro ieri. L’adolescente stava andando a scuola insieme alla sorella quando, con la scusa di fermarsi al bar, si è allontanata prima di entrare in classe. Da quel momento, nessuno la rivedrà più fino a ieri. I familiari, preoccupati nel non vederla rincasare, hanno dato l’allarme, segnalando l’accaduto ai carabinieri. Le ricerche sono partite immediatamente, con la diffusione delle generalità e della foto della giovane, chiedendo a chiunque la vedesse di segnalare al 112. Ieri, intorno alle 13.30, la notizia tanto attesa. La giovane era sana e salva a casa di un’amica.