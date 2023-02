Oggi, alle 17, nella sala espositiva in via Bersaglieri del Po 25b, il liceo artistico Dosso Dossi dedica a genitori e docenti un momento di confronto sul concetto di bellezza ed imperfezione. La tavola rotonda, dal titolo ‘Adolescenti nella rete. Bellezza e imperfezione: le voci del corpo e le parole del cuore’ saràpresieduta dalla dirigente, Francesca Barbieri, con la partecipazione della referente cyberbullismo, prof Elena Lunghi, della responsabile generale per l’inclusione, prof Gianna Perinasso e della psicologa del progetto punto di vista, Lucia Ruiz, per gli aspetti emotivi e psicologici.