’Adotta Faenza’, l’impegno del Comune: ecco l’iban

La campagna di raccolta fondi ’Adotta Faenza’, avviata a seguito dell’emergenza maltempo che ha colpito, in particolare, la Romagna approda in residenza municipale e nei musei civici, ieri eccezionalmente aperti fino a sera (iniziativa di promozione straordinaria prevista in occasione del concerto di Springsteen). Alla campagna aderisce anche lo stesso Comune, con uno stanziamento di 10mila euro. A palazzo Municipale e al Castello estense, museo di palazzo Schifanoia, museo di Casa Ariosto e della Cattedrale e palazzo dei Diamanti sono state esposte locandine con le modalità per aderire alla campagna e per stanziare risorse a sostegno delle popolazioni colpite. L’iban per effettuare il versamento è: IT20V0627013199T20990000808 (Causale: Donation for the flood emergency 2023). "Una iniziativa – spiega il Comune che ha condiviso l’idea con il sindaco di Faenza, Massimo Isola – di solidarietà concreta e attiva. Vogliamo dare e daremo massima diffusione alla raccolta fondi".