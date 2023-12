Adotta una tartaruga, ecco le istruzioni su come aderire

COMACCHIO

Il Parco del Delta del Po ha lanciato l’iniziativa ‘Adotta una tartaruga marina’, sull’onda del primo evento di deposizione di uova da parte di una tartaruga caretta caretta sulle spiagge del Parco, avvenuto la scorsa estate. È molto probabile che, anche nella prossima estate, si riproponga un evento di deposizione, in quanto le tartarughe marine sono solite tornare a deporre nei luoghi che hanno già prescelto, soprattutto se la riproduzione è andata a buon fine. Per questo il Parco ha lanciato l’iniziativa. Chi decide di adottare una tartaruga, pagherà la cifra simbolica di 10 euro: un contributo che permetterà di creare le condizioni migliori alle tartarughine che nasceranno dal nido che, si auspica, verrà creato nell’estate 2024 su una delle spiagge del Parco: i fondi saranno gestiti dall’associazione che ha l’autorizzazione ministeriale per gestire nidi e nuovi nati. In caso non vi fosse nidificazione, i fondi andranno alle associazioni che operano per il recupero delle tartarughe marine in difficoltà. Per aderire, tramite PagoPal (https://parcodeltapo.plugandpay.it/) si possono versare 10 euro sul servizio denominato ‘Pagamento spontaneo’, impostando come causale ‘Adotta una tartaruga’ e inserendo il nominativo ed il codice fiscale. È importante inserire l’indirizzo e-mail. Chi adotta potrà seguire l’andamento della stagione riproduttiva 2024, o il recupero delle tartarughe curate nei centri autorizzati, sulla pagina dedicata sul sito del Parco. Se l’adozione è un regalo, basterà segnalare nome, cognome ed e-mail dell’adottante nella sezione ‘note’.