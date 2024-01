Adozioni internazionali, il patto tra Comuni

Per i servizi sociali il Comune di Bondeno fa da sé. E’ stata una scelta politica. Non fa più parte della gestione associata, insieme agli altri comuni dell’Alto Ferrarese, da due anni. Utilizza il personale interno. Ma nell’ultimo consiglio comunale si è associato, per un solo servizio con Cento capofila. E’ la convenzione per le procedure di adozione nazionale ed internazionale. Una delibera che fa sentire un po’ tutti vicini ad una famiglia, la prima a Bondeno dopo molti anni che ha iniziato un percorso per adottare un bambino. Non succedeva da tempo. Ecco dunque che il Consiglio comunale si muove.

"Approvazione della convenzione tra il comune di Bondeno per le procedure del percorso adottivo" si legge negli atti formali. Ma dietro c’è il cuore e la scelta, di una coppia che ha già deciso di diventare mamma e papà. Non sa di chi, ma si è messa a disposizione e ha iniziato un cammino, per accogliere nella propria casa e nella propria vita un bambino o una bambina, un ragazzo o una ragazza che ha bisogno e che potrà crescere con loro. Ecco dunque che il consiglio comunale di Bondeno ha votato una convenzione con il Comune di Cento, che è il capofila per la gestione associata dei servizi sociali alla quale non appartiene, esclusivamente per le adozioni. Un’eccezione, ma ce n’è bisogno per accompagnare questa famiglia. "Bondeno non dispone di persone specializzate nell’adozione nazionale e internazionale – ha premesso infatti Paola Mazza responsabile del servizio socio culturale del Comune –. Cento invece, ha nel proprio organico assistenti sociali specializzate. Andiamo ad approvare una delibera specifica, per un costo di duemila euro, per far fronte ad una necessità". E dalle domande di Tommaso Corradi, capogruppo della lista civica ‘Bondeno in testa’ e segretario comunale del Pd, interessato a saperne di più sulle adozioni a Bondeno, arriva una conferma che mette tutti d’accordo: " Abbiamo una famiglia che ha chiesto un’adozione e deve iniziare un percorso – ha spiegato la Mazza – Erano anni che non arrivavano domande di adozione. Ora ne è arrivata una ed è questo il motivo che ci induce a chiedere il supporto degli operatori specializzati di Cento per le loro assistenti sociali".

Claudia Fortini