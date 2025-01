Adriana, un sogno lungo 91 anni: "Dal lavoro sulle navi alla canzone. La vita è bella e mi ha dato tutto"

Se l’Inno alla gioia, ode del 1785, venisse composta oggi, Friedrich Schiller si ispirerebbe ad Adriana Rendesi. Novantuno primavere ("ma ne ho quasi 92, li compio il 28 marzo"), ciuffo viola ("me l’ha fatto la mia adorata figlia Giovanna, lo scriva...."), un deambulatore a rotelle come compagno inseparabile, ma soprattutto una vita piena zeppa, fatta di sogni. Realizzati. "Perché la mia vita è stata troppo bella, ma punto ancora in alto". Siamo al Betlem, residenza per anziani di via Fabbri, dove Adriana è una celebrità. Il suo volto è appena comparso sul Carlino e a Pomeriggio 5. Dove canta. E incide la ’sua’ canzone: "In cerca di te, perduto amor di Natalino Otto – dice dal suo appartamentino incastonato nel cuore della struttura –. La ricorda, vero?". Succede che come regalo di Natale, Roberto Vannini ("lui è il mio direttore, gli dico sempre che ha due occhi stupendi"), responsabile della struttura, Cinzia e lo staff della coop Serena, decidono di dare vita al progetto ’Ho un sogno’. "Ai nostri ospiti (140 oggi, ndr) – spiega Vannini – abbiamo chiesto quale fosse il loro, cercando poi di realizzarlo in qualche modo". A chi ha espresso di andare ancora una volta al mercato, ecco le bancarelle create all’interno della struttura con gli ’eurobetlem’ per fare acquisti, veri. Piatti tipici per tutti, a chi invece desiderava cucinare. Poi il sogno di Adriana: "Volevo – attacca lei – poter lasciare la mia voce per sempre a mia figlia e farlo con una canzone".

LA SORPRESAParte l’organizzazione sotto traccia, viene contattata la sala di incisione lontano dalle orecchie di Adriana, poi il 12 dicembre: "Bussa alla porta Cinzia e mi dice, oggi usciamo a farci un giro. E mi sono ritrovata con le cuffie alle orecchie e un microfono davanti". Negli studi della Hybrid music lab. Una storia pazzesca, la sua.

A VOGHIERANata nel 1933 a Genova da mamma Annamaria di Napoli e papà Giovanni, nato a New York, Adriana è la terza di quattro fratelli (Mario, Rita, Raffaele). La musica ce l’ha nel sangue, per due anni frequenta una scuola ligure di danza classica ("ma quanto desideravo entrare in quella americana di Fred Astaire"). Balla e canta. E lo fa pure negli anni bui della Seconda guerra mondiale, "quando correvamo nei rifugi per salvarci dalle bombe". O quando morì il padre e lei, per aiutare la famiglia, lo sostituì nel lavoro sulle grandi navi Costa. "Dove stiravo, facevo la cameriera e alla sera i responsabili mi chiedevano se volessi intrattenere gli ospiti". E come se non cantando e ballando? Un qualcosa di innato e innaturale. "Vede quella foto lì? – e la indica appiccicata alla parete – Ballavo tip tap con i Buskers in piazza Municipale".

Da Genova, "erano gli anni del fascismo dove i figli degli operai li mandavano ospiti delle famiglie ricche", si ritrova a Voghiera. Nell’abitazione di due coniugi e dei loro tre figli. "Uno si chiamava Pierluigi, ci innamorammo, fu il mio primo amore".

IL MIO MARIOCapita poi che una sera come tante, la coppia finisce in una balera: "E lì conobbi il mio Mario. Mi invitò a ballare, fu amore a prima vista. Lasciai Pierluigi". Ma non fu una relazione facile, lei rientrata a Genova per lavorare, lui a Voghiera. Inoltre la sua famiglia non gradiva i fidanzamenti troppo lunghi. "Così per cinque anni non ci sentimmo, nè vedemmo. Manco una lettera". Fino a quando, una mattina d’estate, il telefono dell’abitazione di Adriana inizia a squillare. "Ciao Adri, sono Mario". "Risposi: Mario chi?". "Era il mio Mario da Voghiera ed era a Genova. Gli chiesi subito se si fosse sposato, rispose di no. Io, ingenuamente, gli dissi che avevo ’navigato’ per cinque anni, ma riferendomi al lavoro sulle navi. Capì altro e non la prese molto bene...". Dopo tre mesi ecco le nozze, "ogni giorno mi ha fatto sentire una regina. Architetto e poeta, marito meraviglioso, mi dedicò una poesia: Un amor che mai sostituirei. È mancato 6 anni fa". Gli occhi si bagnano. "La nostra canzone era Till, di Caterina Valente. Lui mi guardava negli occhi e... finché il mondo sarà, ogni cosa potrà dirti che sono tua".

PERDUTO AMORIl sorriso però ritorna al pensiero dei balli a Trinidad, Cuba, "con un ballerino nero fantastico", e dei canti in Australia. "Ho visto il mondo, non mi è mancato nulla". Ma doveva realizzare il suo "ultimo sogno". Incidere una canzone per Giovanna. "La vuole sentire in diretta?". Il piccolo appartamento del Betlem si colora di magia quando parte la voce di Adriana e le sue braccia danzano con dolcezza: "Sola me ne vò per la città, passo tra la folla che non sa... Cercando te, sognando te, che più non ho". Tutto troppo bello.

Squilla il cellulare, è Cinzia dal piano di sotto. "Arrivo, due minuti". È giunta l’ora del Burraco quotidiano. "E, caro Nicola, mica posso arrivare tardi, eh". E giù risate.