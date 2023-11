Adulti e bambini insieme. Una giornata di gioco nelle scuole materne

COPPARO

I diritti a giocare, al cibo, ad avere una casa, alla salute, all’educazione, a non lavorare, alla vita e ad avere una famiglia, ad avere una nazionalità, all’uguaglianza, ad esprimere la propria opinione sono stati al centro della mattinata di grandi e piccini che si è tenuta lunedì scorso nel Copparese. Così è stata celebrata la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali. Alla scuola dell’infanzia Gulinelli hanno fatto visita il sindaco Fabrizio Pagnoni, il comandante e il vice comandante della stazione carabinieri di Copparo, il luogotenente Giuseppe Zurlo e il maresciallo Marzia De Nicola. Al nido Gramsci si sono recati l’assessora alla scuola Paola Peruffo, il presidente del Radio Club Copparese e Protezione civile Valerio Orlandi e per il ‘118’ Maurizio Giacometti e Luca Richi. Il nido Cadore ha ricevuto la responsabile dei Servizi per l’infanzia comunali Rita Sattin, il parroco don Daniele Panzeri e gli agenti di Polizia Locale Cinzia Camisotti e Giulio Luise. Gli adulti sono stati coinvolti in attività di gioco.