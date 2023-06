Aerei caccia su Ferrara: fiato sospeso per un falso allarme "Sos dirottamento a bordo". Velivolo scortato

Ferrara, 26 giugno 2023 – La cabina di un piccolo Piper Pa 28. Tante luci e pulsanti, e i numeri sul Transponder da digitare per comunicare alla torre di controllo il codice di volo standard: ‘7000’.

Due caccia Eurofighter e l'aereo Piper Pa28

Ed è qui che un piccolo gesto mette nel panico mezza provincia. Il pilota, 68 anni, pensionato, ex dirigente di azienda, riceve una chiamata via radio e dimentica di aver digitato per sbaglio il numero ‘5’. Quando ritorna sul Transponder, invece di comporre il numero standard, invia il codice ‘7500’, che segnala ‘atti illegali a bordo’ come, ad esempio, il dirottamento (in gergo militare detto ’scramble’).

La torre di controllo prova a contattarlo sulla linea di emergenza, ma la radio del piccolo Piper è sintonizzata su altre frequenze. A questo punto, scatta l’allarme immediato. Prima un boato, poi un secondo squarciano i cieli dai Lidi a Ferrara, provocati da due caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in servizio per la difesa dello spazio aereo nazionale. Il panico dilaga: in periodo di guerra anche un boato provocato da un aereo a bassa quota, che sfonda il muro del suono, crea apprensione. Molti cittadini escono sui balconi e aprono le finestre per riprendere la scena, postando video e foto sui social. I caccia, finalmente, raggiungono il piccolo Piper e lo affiancano.

Il pilota , in un primo momento, pensa di essere fortunato perché, per un attimo, crede di vivere una scena alla Maverick di Top Gun. Poi capisce di aver sbagliato qualcosa. Comunica il suo errore alla torre di controllo e, al tempo stesso, si fa scortare dai caccia. Dai Lidi fino all’aeroclub di Ferrara dove avviene l’atterraggio. Poi il pilota spiega l’errore ai carabinieri della compagnia locale e si scusa. È accaduto ieri intorno alle 9,30 sui cieli dei Lidi. A raccontare la disavventura lo stesso pilota, raggiunto al telefono: "Sono 40 anni che piloto i piccoli velivoli, più che una passione la definisco una malattia. Ieri, come spesso accade quando si interrompe una cosa che si sta facendo, ho commesso un errore. Avevo digitato il numero ’5’ sul Transponder, poi ho ricevuto una chiamata via radio. Quando ho inserito il codice standard c’era ancora inserito il ’5’. Da qui si è creato un falso allarme".

I caccia lo affiancano: "Quando ho visto questi bellissimi aerei mi sono sentito fortunato, perché è un bello spettacolo. Poi ho capito che erano lì per me e che avevo commesso un errore. Avevano cercato di avvertirmi sulla linea di emergenza ma non ero sintonizzato". Poi finalmente capisce l’errore: "Non volevo che pensassero che ci fosse in atto un dirottamente e così ho mantenuto la mia rotta e sono atterrato a Ferrara". Poi l’arrivo dei carabinieri: "Mi hanno sentito e ho racconto del terribile errore. Non so cosa mi succederà".

Il presidente dell’Aeroclub ’Fabbri’ Stefano Vita Finzi Zalman è dispiaciuto: "Il pilota è una brava persona, con un esperienza ultra decennale. Non era, però, mai accaduto nel nostro club un fatto del genere. È difficile digitare un codice sbagliato anche se il ’7000’, che è quello standard, assomiglia molto al ’7500’ che invece segnala un dirottamento da nazione straniera. Tutto si è risolto senza altri incidenti, questa è la cosa importante. Sono stato avvisato dell’accaduto e so che il pilota ha spiegato l’errore ai carabinieri". Della disavventura restano i racconti e le segnalazioni dei cittadini. "I due caccia hanno provocato un rumore fortissimo che ha fatto tremare i vetri delle finestre", è il ritornello ricorrente nei tanti post.