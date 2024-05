Aereo e pilota, ricercatrice sale sul podio

Cosa succede se un aereo decolla con carburante insufficiente per il viaggio a causa di un banale errore di conversione delle unità di misura? Le conseguenze possono essere tragiche, a meno che il comandante non sia – per un caso fortuito – un abile pilota di alianti.

Così Lucrezia Manservigi, ricercatrice a tempo determinato del dipartimento di ingegneria dell’università di Ferrara, ha aperto il proprio speech ‘Errori di conversione delle unità di misura: le tragiche conseguenze’, conquistando il secondo posto, in occasione della finale di FameLab Italia - selezione di Ferrara, il talent show della comunicazione scientifica. Ad aggiudicarsi il primo posto e il premio del pubblico Arianna Armanetti, PhD candidate della Scuola IMT di Alti Studi di Lucca. Terzo posto occupato da una dottoressa Unife, l’assegnista Giulia Fabbri del dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie, con lo speech ‘Raccogli quel che semini (non la banana)’.