Aeronautica e Avis,festa dei 100 anni

Domani, alle 21, al Rione San Paolo, in via Boccaleone, a Ferrara, si terrà ’Avis, Coa e Contrade - uniti nei valori della solidarietà’. I temi saranno ’Chiacchierate in azzurro con le contrade di Ferrara’, ’Aeronautica militare: da 100 anni con la gente e per la gente’, ’Un pilota si racconta: esperienze, sensazioni ed emozioni’. I relatori saranno Claudio Gabellini, Gianluca Lodi, Gabriele Anania e Massimo Gallerani.