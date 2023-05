Aeronautica, servizio per la collettività

Avrà per tema ‘l’Aeronautica militare al servizio della collettività’ la conferenza in programma oggi alle 10.30 nell’auditorium della biblioteca Bassani (via Grosoli 42). Nell’ambito del ciclo di conferenze per il centenario dell’Aeronautica, questo secondo appuntamento intende diffondere una conoscenza maggiore sulle attività che la forza armata svolge a favore della collettività. A fianco dei compiti istituzionali infatti, l’Aeronautica è chiamata a fornire il proprio contributo anche in ambiti in cui le capacità e l’esperienza del personale in azzurro possono fare la differenza. Tra i relatori il comandante del Coa, generale di divisione aerea Claudio Gabellini.