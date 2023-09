Aeroporto, pronti otto milioni. Raddoppiano i fondi per i lavori, ecco il piano di riqualificazione

I fondi per la riqualificazione dell’aeroporto San Luca non solo non vengono tagliati, ma raddoppiano. A suggellare l’operazione è una lettera del ‘dipartimento sport’ di palazzo Chigi, che di fatto torna sui suoi passi. Sì, perché attraverso un documento che era stato recapitato al Comune nel maggio scorso, si era profilata l’ipotesi che i finanziamenti ottenuti dal Comune grazie alla candidatura ai progetti Pnrr, potessero essere azzerati. E invece, i quattro milioni di euro di risorse europee arriveranno a Ferrara. Un plafond che si aggiunge a quello ottenuto dal Comune attraverso la stipula di una convenzione con Enac. A questo punto, sono otto i milioni di euro che verranno destinati all’infrastruttura. Il piano del Comune candidato ai fondi europei, tra le altre cose, prevede la rigenerazione delle infrastrutture esistenti, l’efficientamento e l’ampliamento delle due piste per il volo a vela e a motore, la riqualificazione degli hangar, l’attrezzamento delle aree dedicate agli eventi sportivi, all’agonismo e alle attività di inclusione sociale e la valorizzazione degli spazi dedicati alle attività interdisciplinari. Un’attenzione specifica è riservata all’ambiente: il piano prevede l’installazione di impianti per l’autoproduzione di energie da fonti rinnovabili, citando anche la possibilità di utilizzo, oltre che di motori a propulsione elettrica, anche di quelli a idrogeno. Altre strategie sono previste per la compensazione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall’attività aeronautica. Non solo. Al progetto iniziale è stato aggiunto anche un ulteriore intervento: la realizzazione di un’elisuperficie. Questa mole di fondi conferma un indirizzo strategico chiarito dal sindaco Alan Fabbri in una lettera che, nel febbraio 2021, era stata inviata alla direzione generale di Enac.

"L’amministrazione – si legge nella missiva – esclude qualsiasi permuta con l’agenzia del Demanio tra l’area dell’aeroporto con l’area dell’ex Mof. La modifica dell’indirizzo assunto in precedenza, teso invece alla permuta delle aree e alla realizzazione di un’ulteriore area verde al posto dell’aeroporto , consente di dare avvio ai lavori di riqualificazione dell’infrastruttura". Un’infrastruttura che, chiude Fabbri, "riteniamo strategica sia per lo sviluppo del turismo, sia per la vicinanza a infrastrutture di maggiore rilevanza". Insomma, un aeroporto più moderno, con più servizi al posto di un boschetto alle porte del centro. L’accordo che, di fatto, avrebbe sancito la fine della vocazione aeroportuale all’infrastruttura risale al 2015. "Abbiamo modificato il precedente indirizzo politico che prevedeva una riduzione delle aree destinate all’aeroporto – commenta l’assessore al Pnrr, Andrea Maggi – con insediamenti di carattere anche residenziale, perché siamo convinti che invece esso debba essere valorizzato nell’ottica di un piano di sviluppo della città". "Abbiamo già affidato il servizio di progettazione per la recinzione e sistemazione delle aree operative, per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture di volo e delle opere connesse – prosegue l’assessore – e, dopo una complessa interlocuzione con gli enti preposti, stiamo procedendo speditamente anche per quanto riguarda il finanziamento Pnrr". Insomma, chiude Maggi, "si tratta di un ambizioso progetto di investimenti sull’aeroporto, secondo un approccio strategico diretto alla valorizzazione delle strutture dedite sia alle attività di carattere sportivo sia a future attività ad alto valore aggiunto".