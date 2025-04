Aesthemedica sostiene Acaref

In occasione della Pasqua, il poliambulatorio Aesthemedica ha scelto di sostenere la missione della fondazione Acaref, unendosi alla raccolta fondi attraverso la scelta delle uova di Pasqua solidali della Fondazione. Un gesto dal profondo valore umano, voluto da Laura Mazzotta, titolare e direttore sanitario del poliambulatorio, che ha deciso di abbracciare con sensibilità e consapevolezza una causa importante: la lotta alle sindromi atassiche ereditarie, patologie neurodegenerative rare e invalidanti che colpiscono il sistema nervoso e che Acaref combatte ogni giorno attraverso la ricerca scientifica, l’assistenza alle famiglie e la promozione di percorsi di inclusione. Fondato a Ferrara, l’ente è attivamente impegnato nello studio dei due tipi di atassia più diffusi in Italia in collaborazione con l’Università, e rappresenta un punto di riferimento nazionale.