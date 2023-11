Affari e beneficenza al mercatino di San Biagio . Un weekend dedicato agli acquisti per tutti i gusti

Domani e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 torna il mercatino di San Biagio, un’occasione per cominciare a pensare alle strenne natalizie e, data la vastità degli oggetti in vendita a prezzi modici,anche per dimostrare la propria generosità. Il ricavato, infatti, sarà devoluto in favore della parrocchia. "Si può trovare davvero di tutto – spiega don Renzo Foglia – a cominciare da capi d’abbigliamento e relativi accessori, quali scarpe, corse e cinture. Curata e studiata, l’esposizione degli articoli in vendita è fatta in maniera ordinata e accattivante. C’è infatti anche un comparto dedicato ai soprammobili, alla bigiotteria e ai libri. Non mancano quadri, giocattoli, oggetti da collezionismo, pizzi, tessuti antichi e piccoli elettrodomestici. Non resta che presentarsi all’appuntamento per uno shopping benefico".