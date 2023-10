Affidamento e vicinanza solidale: "Strumento di supporto alle famiglie"

Aperta dalla direttrice dell’Asp Delta Angela Petrucciani, che ha sottolineato gli ostacoli a prendersi carico delle persone in difficoltà "prima concettualmente e poi praticamente", si è tenuto mercoledì a Codigoro l’incontro "Ti Affido una storia – Affido familiare e welfare di comunità", promosso dalla stessa Asp per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della vicinanza familiare. Il sindaco Alice Zanardi ha sottolineato i troppi aspetti burocratici che vanno nella direzione opposta alle richieste di tempestività di cui avrebbero bisogno il welfare di comunità, mentre il presidente Davide Nardini si è detto "angosciato" nel trovarsi di fronte ai tanti problemi delle famiglie in difficoltà che spesso coinvolgono minori, disabili e anziani pur evidenziando, al contempo, la soddisfazione per alcuni importanti traguardi raggiunti.

E’ stato Alessandro Martelli, docente dell’ateneo felsineo a declinare i dati sulla sempre minore natalità che colpisce l’Italia, 1,24 figli in media, "seppur le donne dichiarano di volerne il doppio" che pospongono la nascita verso i 33 anni, anche per il diffondersi di un grande individualismo. Nascono più bimbi al nord, poiché in Sardegna il dato scende dalla media 1,24 a 0,99 figli per donna, affermando infine che "la famiglia affidataria è un rarità". Tiziana Mori, coordinatrice dei servizi e interventi famiglie e minori, ha parlato di vicinanza solidale. Parteciparvi significa affiancare una famiglia con figli nello svolgimento di alcuni impegni quotidiani organizzativi o educativi, favorendo la loro partecipazione e integrazione. "Una forma di sostegno che nasce spontaneamente e consensualmente – ha detto – flessibile a partire dalle esigenze dal nucleo in difficoltà e dalla disponibilità della famiglia che si mette a disposizione". Angela Mambelli, responsabile équipe affido della nostra provincia, ha proposto nel suo intervento, definendo "eroiche le famiglie affidatarie", una valigia contenente l’immagine di un bimbo arrabbiato, stato d’animo che spesso caratterizza i bimbi allontanati dalla famiglia d’origine. Una sveglia, poiché l’affido non è per sempre, ma è un’esperienza con un inizio e una fine. Infine la bellissima testimonianza di una famiglia affidataria, che pur avendo 5 figli, nella propria vita he ha adottati altri 6 affermando "accompagni i ragazzi per un pezzo di vita, poi devi lasciarli andare, perché il fine ultimo dell’affido è supportare la famiglia affinché superi le fragilità". c.c.