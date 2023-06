Affiora un cadavere dalle acque del Po Indagini sull’identità

Recuperato il corpo di un uomo nel Po, all’altezza di Polesella. Sono in corso accertamenti sull’identità. Non si esclude che possa trattarsi del 38enne di Occhiobello scomparso nella tarda serata di sabato, quando non aveva fatto rientro nella casa in cui viveva con la moglie a Santa Maria Maddalena. A partire da quella sera sono iniziate le ricerche tra i territori di Santa Maria Maddalena e Pontelagoscuro, lungo il corso del fiume. A coordinare le operazioni i carabinieri e i vigili del fuoco. Lunedì pomeriggio è scomparso anche un 60enne di Ficarolo. La sua auto è stata ritrovata vicino al club nautico.