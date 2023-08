Affitti, aumenta la domanda del 24% Ma crescono pure i costi

Ferrara città universitaria sempre più gettonata. L’aumento di iscrizioni all’ateneo e il posizionamento di Unife ai vertici delle classifiche sugli indicatori di qualità hanno avuto, tra gli altri, l’effetto di una maggiore richiesta di alloggi in affitto da parte dei fuorisede. Un tema che, più volte, è finito al centro del dibattito. Tant’è che, proprio la governance di Unife a partire dalla rettrice Laura Ramaciotti e dal direttore generale Marco Pisano, ha deciso di istituire un tavolo per fronteggiare l’emergenza. Ora la situazione sembra essersi normalizzata ma un dato – confrontando i numeri tra la fase pre-pandemica e l’oggi – emerge lampante: la variazione sul prezzo degli immobili in affitto ha subito un rincaro pari al 21% in media. Incrementi cui vanno aggiunte le utenze (per lo più raddoppiate) e per gli studentati anche la manutenzione e le pulizie (costi cresciuti dal 30 al 40%). La fotografia arriva dal quotidiano economico il Sole 24 Ore che mette in correlazione le diverse città universitarie sparse in tutta Italia, di diverse dimensioni. Ma stiamo a Ferrara. La variazione sull’offerta di immobili, rispetto al 2019, registra un + 31% mentre la variazione sulla domanda è pari al 24%, conferendo alla nostra città la sesta posizione a livello nazionale. Il canone di affitto stimato per una camera singola – dati Immobiliare.it – è di 317 euro. Un prezzo che ci colloca tra le città universitarie del Sud, più che del Nord. Infatti, a Palermo il costo di una stanza singola si attesta attorno a 272 euro, mentre la meno cara si conferma Catania con un prezzo medio di 238 euro, seguita da Perugia e Pescara (254) e Messina (261). La più cara in assoluto resta Milano, con un prezzo medio per una singola che tocca i 626 euro. A proposito di variazione sulla domanda rispetto al 2019, il vero exploit lo ha registrato Venezia: 92%.

f.d.b.