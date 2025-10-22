Affitti brevi, caos per la Manovra. Scoppia la polemica sugli aumenti: "Colpiti turismo e ceto medio"

Manovra che fai, polemica che nasce. Questa volta, tocca agli affitti brevi. Nel comune il segmento rappresenta lo 0,34 per cento del totale delle abitazioni. Secondo l’elaborazione del centro studi Aigab (Associazione italiana gestori affitti brevi) su dati Istat e AirDna, a settembre 2025 gli annunci online erano 267 su 77.820 abitazioni complessive. Un numero contenuto, che tuttavia inserisce anche la città estense nel dibattito nazionale riacceso dalla manovra del Governo, che innalza dal 21 al 26 per cento l’aliquota sulla cedolare secca per gli affitti brevi. Sempre secondo i dati Aigab, a Ferrara risultano 11.867 abitazioni affittate con contratti 4+4 (pari al 15,2 per cento del totale) e 13.992 case non occupate, cioè il 18 per cento del patrimonio residenziale. Un bacino significativo che, in un contesto fiscale meno gravoso, potrebbe alimentare l’offerta turistica e contribuire alla valorizzazione del centro storico.

A lanciare l’allarme è Marco Celani, presidente dell’Aigab: "La decisione assunta dal Governo con questa finanziaria – dice – è incomprensibile, tant’è che nessuno dei politici se n’è assunto la paternità. Temo che possa esserci qualche lobby. Come tutte le volte che si aumentano le tasse si colpisce il ceto medio. Si colpisce il proprietario e il fruitore: il turismo degli affitti brevi è fatto da cittadini italiani. Se si aumenta la tassazione, diminuiranno le case online e si favorirà il mercato nero. Il governo si vuole ingraziare gli albergatori, facendo arrabbiare mezzo milione di famiglie". Il confronto con le altre città dell’Emilia-Romagna evidenzia la dimensione moderata del fenomeno ferrarese. Bologna e Rimini guidano la classifica regionale con un’incidenza dello 0,98 per cento, pari rispettivamente a 2.230 e 784 annunci attivi. Seguono Parma (0,53%), Modena (0,46%) e Ravenna (0,42%). Ferrara, con lo 0,34 per cento, si colloca a metà graduatoria, davanti a Forlì (0,11%), Cesena (0,10%), Reggio Emilia (0,16%) e Piacenza (0,16%).

Nel territorio estense secondo questa lettura, dunque, gli affitti brevi non rappresentano una minaccia per il mercato delle locazioni tradizionali, che resta predominante: quasi 12mila contratti 4+4 contro poche centinaia di alloggi destinati a soggiorni turistici. "L’aumento delle tasse — spiega Celani — rischia di disincentivare chi ha scelto la regolarità, riducendo l’offerta legale e alimentando il sommerso". Il presidente Aigab sottolinea inoltre l’effetto sociale della misura: "Si colpisce il ceto medio, fatto di piccoli proprietari che mettono a reddito la seconda casa o una stanza inutilizzata. Non si parla di grandi operatori, ma di famiglie. L’aumento della tassazione non è mai una buona notizia: penalizza chi contribuisce all’economia locale e alla vitalità del turismo diffuso". L’impatto della nuova aliquota "rischia di farsi sentire anche su Ferrara, dove la crescita del turismo culturale e universitario aveva incoraggiato una moderata espansione degli affitti brevi. Un settore che, pur contenuto nei numeri, ha contribuito a riattivare parte del patrimonio edilizio inutilizzato e ad ampliare l’offerta ricettiva nei periodi di maggiore affluenza". In una regione dove gli affitti brevi incidono in media per lo 0,46% sul totale delle abitazioni, Ferrara rappresenta una realtà intermedia ma significativa.

L’inasprimento fiscale dalla prospettiva dell’associazione dei gestori degli affitti brevi, potrebbe frenare questo percorso, scoraggiando nuovi investimenti e spingendo una parte dei proprietari a ritirarsi dal mercato regolare. "Se davvero l’obiettivo era sostenere gli albergatori — osserva Celani — si rischia invece di creare una frattura tra due mondi che possono convivere". Insomma, il provvedimento nonostante comporti nei fatti un aumento dell’aliquota di soli cinque punti percentuali sulla cedolare secca, sta generando non poco malcontento dall’altra parte della barricata benché la vera sfida sia quella di trovare un equilibrio tra le due realtà che rispondono – comunque – a due platee di pubblico differente che dovrebbero integrarsi in un’offerta ricettiva a 360 gradi.