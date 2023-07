Affitti, brevi o lunghi? Ipotesi sgravi Imu e patto pubblico-privato Il valore degli studenti

Non risparmia neanche Ferrara il problema abitativo: non si può comprare e si fatica ad affittare. Questo il tema del convegno organizzato da Ascom dal titolo ‘Affitti brevi, affitti lunghi: opportunità e criticità’. La nostra città ha infatti una vocazione turistica ed universitaria, a cui si aggiungono anche le esigenze delle famiglie, che spesso non essendo in grado di acquistare una casa ricorrono all’affitto, il tutto in un momento in cui gli immobili scarseggiano.

"Questo alla lunga provoca anche un cambiamento dei volti dei nostri centri storici – spiega in apertura Marco Amelio, presidente di Confcommercio Ferrara – perché le famiglie si potrebbero orientare verso le periferie, per questo dobbiamo trovare misure che possano armonizzare tutte le criticità. Il patrimonio ferrarese è poi composto da proprietari che utilizzano il proprio bene come abitazione principale o si orientano verso contratti transitori che non sono sufficienti a soddisfare le richieste degli studenti".

"Il mercato degli affitti si è ricomposto in maniera diversa dal passato – aggiunge Luca Dondi di Nomisma –, in cui gli studenti erano la componente più ambita, oggi non è più così. L’offerta non è aumentata, anzi, si è ridotta, non ci sono investitori istituzionali, quindi l’unica offerta sul mercato immobiliare sono i privati". Il mercato immobiliare ha avuto però una crescita positiva a Ferrara, come riportato da Carlo Giordano di Immobiliare.it: "Oltre alla vendita è in risalita anche la dinamica dei prezzi in affitto, con 8,62 euro a metro quadrato al mese, a giugno 2023. Lo scenario economico minaccia il risparmio e la locazione può essere l’alternativa, che va però alimentata da un’offerta nuova e di qualità specie per aiutare i giovani che dopo gli studi in città vogliono stabilirsi qui: nel 2019 nel 73% avevano la possibilità di prendere casa oggi tale disponibilità si è assottigliata al 21%".

Elemento fondamentale per Ferrara è poi l’università: dei 30 mila studenti 12 mila sono fuori sede, e da una ricerca condotta su 900 studenti risulta che il 73% di loro abbia optato per affittare un appartamento in condivisione entro le mura.

"Come ateneo ci teniamo a rendere viva e costante l’interlocuzione con le parti sociali – sottolinea la rettrice Laura Ramaciotti –: si è tenuto un tavolo poche settimane fa, che sarà riaggiornato dopo l’estate, presso l’amministrazione comunale, perché siamo gli enti pubblici più coinvolti nel dare una risposta su affitti e alloggi che tocca la popolazione studentesca. Abbiamo avviato un ragionamento con l’amministrazione comunale per sgravi Imu sui proprietari che diano in affitto le loro abitazioni. E’ inoltre attivo un portale “Sottottetto”".

"Il tema che ci pongono oggi i relatori fa riflettere su due aspetti – commenta Matteo Fornasini, assessore al turismo –: il primo riguarda la domanda di alloggi universitari su cui l’amministrazione sta portando avanti progetti importanti, in particolare la riqualificazione dell’ippodromo, con un investimento di 17 milioni di euro per creare 130 nuovi posti letto a prezzo calmierato gestiti da Ergo. Altro tema – conclude – è lo sviluppo del turismo, per cui i dati sono positivi. Inoltre il PUG che prevede l’individuazione di trenta aree dove gli investitori privati potranno usufruire di particolari facilitazioni".

Lucia Bianchini