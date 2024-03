"Affitti e attività di vicinato, serve una politica di sostegno"

"La recente puntata di Linea Verde (nella foto) del 3 marzo ha portato Cento sui teleschermi nazionali, mettendo in risalto tante eccellenze del nostro territorio sulle quali dobbiamo continuare ad investire, sostenere e promuovere affinché possano essere conservate e incrementate". E’ la riflessione di Silvia Pedriali, presidente di Ascom Confcommercio Cento, che dice essere fondamentale la costante cura del tessuto urbano, dove sono indispensabili le attività commerciali e di vicinato.

"Il settore dei piccoli esercizi di comunità però ha pesantemente risentito del calo dei consumi interni, dei cambiamenti degli stili di acquisto, l’arrivo del commercio online, il Covid e il caro energia – dice – Il rischio di desertificazione per il commercio di vicinato sta diventando sempre più concreto: i dati confermano lo stato di sofferenza delle attività e per evitare che Cento e il territorio entrino in una spirale complessa, è necessario sostenere e rilanciare il tessuto urbano". E riporta all’attualità proposte per Cento. "La Regione ha messo in campo la nuova legge per lo sviluppo dell’economica urbana, qualificazione, innovazione della rete commerciale e servizi – spiega – ma per raggiungere l’obiettivo di rilancio dell’area urbana e di riqualificazione commerciale di tutte le aree urbane, è opportuno mettere in campo anche alcune strategie congiunte fra privato e pubblico per cercare di trovare soluzioni anche sul tema dei costi degli affitti, che in questi anni è stato uno dei motivi che ha scoraggiato l’apertura di nuove attività e che ha creato difficoltà anche agli esercizi esistenti. Vogliamo tenere accese le luci nelle attività commerciali, artigianali e professionali, perché dove ci sono negozi esistono vitalità, vivibilità, servizi, sicurezza e decoro".