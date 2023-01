Affitti, Ferrara maglia nera in Italia "Immobili disponibili, calo dell’81%"

Il problema degli affitti in città rimane ancora irrisolto. Il dato di fatto è che, a fronte di tanta richiesta, l’offerta è drasticamente bassa. A certificare questo trend è l’ufficio studi di Idealista che fotografa una situazione nella quale Ferrara è maglia nera (assieme a Torino) in termini di disponibilità di case in locazione. C’è stato, letteralmente, un crollo dell’81% della disponibilità di immobili in locazione. A determinare questo scenario ha senz’altro contribuito l’aumento di iscritti a Unife e una grande richiesta di case in affitti in centro. Anche a livello provinciale, la situazione non è tanto dissimile. Anzi. Si è infatti registrato un calo dell’offerta che riguarda circa il 70% delle province monitorate. Torino (-69%), Ferrara (-63%) e Roma (-60%) sono le aree più colpite dalle contrazioni. Variazioni negative superiori alla media del periodo in altre 10 province, dal 59% di Reggio Emilia al 37% di Brescia e Perugia. L’offerta è crollata anche in provincia di Firenze (-58%), Verona (-57%) e Venezia (-53%). Milano scende del 46%. All’opposto Belluno e Rimini, rispettivamente con incrementi del 144% e del 133%, sono le province dove lo stock è cresciuto maggiormente nel periodo di analisi, seguite da Trieste (60%) e Sondrio (54%). Offerta in crescita in altre 26 province, comprese tra il 38% di Gorizia e l’1% di Macerata. Stabili Fermo, Massa-Carrara e Lucca. La contrazione di immobili disponibili, dunque, si contrae per il quinto trimestre consecutivo. Quasi a consolidare una tendenza che sembra ormai inarrestabile.

Allarghiamo l’orizzonte di osservazione anche al resto dello Stivale. Le contrazioni dell’offerta superiori alla media del 36% (una riduzione media importante, ma inferiore a quella registrata nel trimestre precedente, quando l’offerta si era contratta del 43,5%) sono state riscontrate, oltre a Ferrara e Torino per l’appunto, sono state riscontrate anche in altre diciannove realtà, compresi i principali mercati dell’affitto come Verona (-67%), Firenze e Roma (entrambe -66%) in primis. Venezia segna una contrazione del 57%, Milano del 49%, Genova del 41%, mentre Napoli presenta il 40% in meno di case in affitto rispetto all’anno prima. I cali negli altri 55 centri vanno dal 36% di Lucca al 2% di Crotone, con riduzioni del 20% dell’offerta per la metà di questi. Nonostante il diffuso calo del prodotto disponibile, 27 città offrono più case in affitto rispetto a un anno fa. L’aumento maggiore si è verificato a Nuoro, con un incremento del 120%, seguita da Pesaro, con il 79%, Trento (76%) e Trieste (60%). Aumenti dello stock superiori al 10% in 15 capoluoghi, dal 55% di Sondrio al 12% di Terni, mentre altri 8 capoluoghi hanno visto crescite che vanno dal 9% di Modena e Cremona, al 5% di Vicenza. Lo stock è rimasto stabile in 4 città: Agrigento, Barletta, Carbonia e Siracusa.

f. d. b