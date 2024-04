Affitti in nero, la stretta. Giro irregolare di stanze, una palazzina nel mirino. Scattano le sanzioni

Affittavano stanze senza alcun contratto e dietro pagamento tramite Postepay, senza ricevute né causale. È vasto il giro di affittacamere in nero scoperto dalla polizia locale in via della Pace a Pontelagoscuro. Al centro, una donna della provincia che affittava diverse stanze in nero, dando alloggio a cittadini extracomunitari. Il proprietario dell’immobile, anch’esso della provincia ed ex marito della donna, secondo la ricostruzione degli agenti ospitava gli stranieri senza la prevista comunicazione scritta alle autorità di pubblica sicurezza entro le 48 ore dal loro ingresso. È quanto è stato scoperto in queste settimane dagli agenti della polizia locale, dopo avere notato frequenti sospetti avvicendamenti di persone che avvenivano nello stabile di via della Pace. "Un attività delicata e articolata andata a buon fine – dichiara il vicesindaco Nicola Lodi – per le ottime doti investigative mostrate, ancora una volta, dagli uomini e dalle donne che indossano la divisa della polizia locale. Gli agenti impiegati in questa indagine hanno saputo osservare con grande attenzione le mosse non chiare di alcune persone a Pontelagoscuro".

Le indagini sono scattate a seguito dei controlli di routine in occasione degli accertamenti anagrafici. Gli agenti, nel corso delle operazioni nello stabile in questione, hanno controllato e identificato una ventina di persone extracomunitarie. Nei giorni seguenti, incrociando alcuni dati in loro possesso con quanto emerso dall’attività investigativa, sono riusciti a identificare ulteriori affittuari extracomunitari che a vario titolo hanno soggiornato nello stabile, anche nel corso degli anni precedenti. Oltre ad avere accertato la proprietà dell’immobile, l’attività di indagine ha individuato anche un’altra persona a cui favore gli extracomunitari pagavano la quota mensile per l’ospitalità. Le somme versate dagli affittuari avvenivano mediante ricariche Postepay di cui non veniva rilasciata alcuna ricevuta di pagamento che indicasse la causale del versamento. Si è così scoperto che le stanze presenti nell’edificio erano state affittate a cittadini extracomunitari senza che fosse stato stipulato alcun contratto di locazione. Nei confronti della proprietà dell’immobile è scattata una sanzione da mille euro per ogni cittadino per cui si è accertata la presenza nell’immobile e per il quale non è stata riscontrata alcuna comunicazione scritta di ospitalità o di cessione fabbricato, come previsto dal testo unico sull’immigrazione.

L’accertamento di natura fiscale invece, cioè relativo alla pratica concernente l’affitto in nero, ha determinato la conseguente trasmissione di una segnalazione alla guardia di finanza, che conseguentemente procederà alle sanzioni del caso. La segnalazione si traduce in un avviso di accertamento che resta tracciato, sino alla fase della riscossione delle sanzioni, di cui l’introito di una quota dei tributi statali stabilita, che per l’anno in corso è pari al 50%, sarà destinata al Comune che ha contribuito all’accertamento.

re. fe.