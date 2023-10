Affrontare le paure, al teatro Barattoni. Lolita Lobosco

OSTELLATO

Terzo appuntamento a Ostellato con il Festival delle paure, la tre giorni organizzata per studi, riflessioni, confronti, proposte con studiosi di caratura nazionale patrocinata dall’amministrazione comunale di Ostellato e organizzata dall’associazione culturale "Il Ragno d’oro" in collaborazione col filosofo della comunicazione Carmine Castoro che ne cura la direzione scientifica. L’appuntamento è per oggi le 17 al Teatro Barattoni.

Si parlerà della paura dell’altro con il sociologo Nicola Ferrigni, attraverso l’analisi di come oggi interagiamo nelle relazioni interpersonali e di come il nostro tessuto urbano tenda ad essere lacerato da odi e violenza. Si parlerà anche di paura del distacco con il sociologo chercheur associé alla Sorbona di Parigi Massimo Cerulo che presenterà, anch’egli, in anteprima nazionale la sua ultima fatica letteraria "Spaesati" (Il Mulino), scritta a quattro mani col collega Paolo Jedlowski, sul partire e tornare tra nord e sud d’Italia per intraprendere carriere o affrontare necessità di vario tipo. Per finire saranno protagoniste le Paure di Lolita Lobosco, con la scrittrice Gabriella Genisi dai cui gialli è stato ideato il personaggio della fortunatissima serie tv ’Le indagini di Lolita Lobosco’ su Rai 1 interpretata da Luisa Ranieri e ambientata a Bari, di cui sono in corso le riprese per la terza serie.

f.v.