"Affrontiamolo nelle scuole"

"Giusto sanzionare chi si mette alla guida sotto l’effetto dell’alcol e, come previsto in alcuni casi, provvedere al ritiro della patente. Si tratta di un tema si cui da tempo si discute, credo sia un problema di cultura da affrontare anche all’interno delle scuole. L’informazione dovrebbe partire proprio dai banchi di scuola, in quanto è necessario far comprendere i rischi che comporta l’eccesso dell’uso di bevande alcoliche, spostando l’attenzione anche sulle conseguenze quando si guida un’auto. In sostanza oltre alle giuste sanzioni previste dal codice della strada, bisogna puntare sulla maggiore sensibilizzazione dei giovani ed anche degli adulti, solo così si possano limitare gli incidenti".