Afro-Cuban Jazz Jam, suona José Antonio Molina

Per la rassegna Fresh&Bold, curata dal Conservatorio Frescobaldi, stasera alle 21.30 salirà sul palco del Torrione José Antonio Molina, percussionista, batterista, compositore e orchestratore cubano. Sarà accompagnato da Achille Succi, sax alto e clarinetto basso, Daniele Santimone, chitarra, Alfonso Santimone, pianoforte , Stefano Dallaporta, contrabbasso, e da Alessandro Paternesi alla batteria. Molina fa parte dell’Orchestra Manguaré e partecipa al progetto ’Latin Jazz the Cuban Power’ del sassofonista Tony Martinez, con il quale suona in importanti festival jazz europei. Partecipa inoltre alle tournée internazionali di diversi artisti di spicco e collabora in Italia con Tullio De Piscopo, Edoardo Bennato, Antonio Onorato e Daniele Sepe. Con Afro-Cuban Jazz Jam, Molina presenta un progetto che mette in primo piano gli indissolubili legami del jazz con la tradizione afro-cubana, anche attraverso le musiche di fondamentali compositori della tradizione jazzistica che hanno sempre puntato lo sguardo "south of the border".