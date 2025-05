Agende Rosse Ferrara commemora Falcone al Volto del Cavallo

Caro Carlino, domani, 23 maggio, ricorre il tragico anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. In occasione di questa ricorrenza, il gruppo Agende Rosse Ferrara organizza un momento di raccoglimento aperto a tutta la cittadinanza, presso il Volto del Cavallo. L’appuntamento è fissato per le ore 17:45 e si concluderà con un minuto di silenzio in onore delle vittime.

Con questa iniziativa, Agende Rosse Ferrara intende ribadire l’importanza della memoria, affinché eventi che hanno segnato in modo indelebile la storia della nostra Repubblica non vengano dimenticati o distorti. A più di trent’anni dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio, continuano a emergere tentativi di depistaggio e revisionismo. Molti di questi tentativi — iniziati sin dai primi momenti dopo le stragi — sono stati smascherati grazie al coraggio di collaboratori di giustizia, ma nuove forme di disinformazione cercano ancora oggi di confondere l’opinione pubblica.

Si assiste, infatti, a una pericolosa opera di “right washing”, che mira a celare l’intreccio tra massoneria, servizi segreti deviati e frange eversive della destra. Un segnale preoccupante è rappresentato dal tentativo di escludere dalla Commissione parlamentare antimafia due figure chiave come i senatori Roberto Scarpinato e Federico Cafiero De Raho, tramite leggi costruite “ad personam”. Questo appare come un tentativo di ostacolare la ricerca della verità coerente con le decine di testimonianze raccolte negli anni e di creare una narrazione che elimini le responsabilità storiche di chi, in quel periodo, tramava contro lo Stato democratico.

Grazie per la pubblicazioneAgende Rosse Ferrara