Agente accusato di maltrattamento. Se ne parla lunedì in consiglio comunale

Il presidente Lorenzo Fiammanti ha convocato il Consiglio Comunale di Copparo per lunedì 28 aprile alle 21. All’ordine del giorno della seduta, la discussione dell’interpellanza "Stato di indagine in riferimento all’accusa di maltrattamento per agente di Polizia Municipale" presentata dai consiglieri Angela Cenacchi e Massimo Bonamici del Pd. A seguire sarà votato l’ordine del giorno "Adesione alla campagna ‘Safe place for women’ (luogo sicuro per le donne), attraverso la proclamazione del Comune di Copparo ‘Safe place for women’", presentato dai consiglieri del Pd. L’assise sarà quindi chiamata all’approvazione del rendiconto di gestione 2024.