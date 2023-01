Agente del carcere colto da ictus, condizioni più gravi

Sono lievemente peggiorate le condizioni di Cristiano Valentino, l’ispettore di polizia penitenziaria che è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Cona, dopo essere stato colpito da un ictus cerebrale, mercoledì scorso, poche ore dopo aver sostenuto l’interrogatorio davanti al Tribunale di Ferrara dove è imputato per estorsione e istigazione a commettere un reato, dopo le accuse che gli sono state mosse da alcuni detenuti del carcere di Ferrara. Un procedimento giudiziario iniziato nel 2018 e che ancora non ha raggiunto la sentenza di primo grado. Mercoledì Valentino ha sostenuto l’interrogatorio, per due ore e mezzo circa, poi è tornato a casa e poco dopo si è sentito male. La corsa in ospedale e il ricovero in terapia intensiva. Le sue condizioni erano già molto critiche, ma ieri la situazione è andata peggiorando e non è escluso che i medici decidano di sottoporlo a un delicato intervento chirurgico.