Agente di Frontiera Ucciso da Cittadino Tagikistano, Un'Altra Persona Ferita

1 Frontiera

Un cittadino del Tagikistan, 43 anni, si è presentato al posto di polizia dell’aeroporto di Chisianu e ha mostrato i documenti. A quel punto l’agente di frontiera in servizio, Sergio Munteanu, dopo un rapido controllo ha spiegato che c’erano ulteriori accertamenti da fare ed è uscito per accompagnare l’uomo, insieme a un addetto della sicurezza, in un ufficio.

2 La pistola

Secondo quanto ricostruito, a quel punto l’uomo riesce a rubargli la pistola, gliela punta alla testa e spara: uccidendo lui e l’addetto alla sicurezza. Rimane ferita anche una terza persona.