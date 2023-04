Ageste, la cooperativa al servizio dell’arte dal 2016

È ampia e frutto dell’esperienza di tanti anni, l’offerta dei servizi della Cooperativa Ageste, nata nel 1996 e aderente al sistema Confcooperative Ferrara: pulizie, logistica, traslochi e trasporti, ambiente e movimentazione di opere d’arte, attività partita nel 2016. Una questione di coincidenze, dicono "ci chiesero personale per spostare opere d’arte e mandammo due ragazzi che avevano avuto un’esperienza nel settore allestimenti nella precedente cooperativa per la quale lavoravano, e su quella richiesta abbiamo creato un team di lavoro di alto profilo con una formazione adeguata alle richieste". Arrivò a Ferrara, nella sede di Ageste, un docente milanese su indicazione di Irecoop (ente formazione di Confcooperative) che aveva esperienza internazionale per formare il personale al movimento opere d’arte e al loro imballaggio. I giorni scorsi, infatti, è proprio il team di Ageste composto da 6 persone, che disallestisce l’installazione a palazzo Schifanoia: re-incantare il mondo dell’artista rom-polacca Małgorzata Mirga-Tas nella sala degli Stemmi del Castello, presentata per la prima volta al pubblico nel 2022 in occasione della 59esima Biennale di Venezia e che, qui a Ferrara dal 18 dicembre al 10 aprile ha incantato il pubblico. Ageste ha saputo cogliere l’anima artistica della città di appartenenza e da qui sviluppare il suo mercato collaborando con più soggetti: con Ferrara Arte per l’allestimento di mostre a Palazzo Diamanti, Schifanoia, Palazzo Bonacossi, per arrivare ad una collaborazione triennale con la Pinacoteca di Bologna, alcuni musei lungo la via Emilia. La cooperativa è sempre alla ricerca di nuovo personale.