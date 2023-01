Aggiudicato il nuovo chiosco lungo la Darsena: "Luogo strategico"

Sono state aggiudicate in queste ore la realizzazione e la gestione del nuovo chiosco lungo la Darsena. Si tratta di nuove unità di circa 30 metri quadrati per il servizio di somministrazione alimenti e bevande (con servizi igienici) nel lungofiume. A presentare l’offerta prescelta è stata la società ferrarese B52, dei titolari Filippo Bregoli, Leonardo Cavallini, Domenico Reitano. Cavallini e Reitano sono anche, rispettivamente, vicepresidente e presidente del circolo Arci Renfe. Delle due strutture a bando quella aggiudicata è localizzata nell’area più vicina al Po di Volano, verso il Consorzio Wunderkammer. Ora gli uffici sono al lavoro per l’aggiudicazione dell’altro chiosco previsto dal bando (nell’area dell’anfiteatro, verso via Darsena) per il quale la B52 aveva pure presentato offerta idonea, ma dichiarando successivamente di voler lasciare ad altro gestore. Si riavvieranno così le procedure di affidamento. "Congratulazioni alla società vincitrice – dice il sindaco Alan Fabbri –. Abbiamo posto le basi per potenziare ulteriormente l’offerta e i servizi in una zona restituita ai cittadini e, come visto la scorsa estate, apprezzatissima e perfetta per eventi e iniziative. In vista dell’estate 2023 stiamo lavorando a tante novità". "Siamo pronti a partire, con entusiasmo e voglia di fare, e costruendo una proposta idonea al contesto, per consentire a tutti di vivere al meglio e di godere della magnifica area del lungofiume", dichiarano i titolari.