Aggredì connazionale col machete, condannato

FERRARA

Si è chiuso ieri pomeriggio il processo a carico di tre nigerianin che erano accusati di lesioni per più episodi accaduti nel 2018, tra l’11 e il 28 giugno nelle zone di via Modena. Due episodi che rientravano nella guerra tra bande di spacciatori – gli Arobaga e gli Eye – che in quel periodo dominavano la zona del Grattacielo. Episodi che di fatto sono stati il preludio al tentato omicidio di via Olimpya Morata, alla fine di luglio, nei confronti di Stephen Oboh. Tentato omicidio da cui sono scattate le indagini che hanno portato gli investigatori a ricostruire il sistema di spaccio che è poi sfociato nell’operazione Signal, con diciasette imputati che culminerà nella sentenza attesa per il 7 giugno prossimo davanti al Tribunale di Ferrara in composizione collegiale presieduto dal giudice Sandra Lepore.

Ma torniamo al processo di ieri dove i tre imputati, Felix Tuesday, Prince Onulunsen e Peter Ikekhuma, quest’ultimo irreperibile, erano accusati di rissa e lesioni nei confronti di alcuni componenti del clan antagonista. Tuesday e Ikekhama erano accusati di avere aggredito con un machete un connazionale, causandogli ferite importanti. Poi ci furono altri episodi gravi, che si sono consumati sempre più o meno nella stessa zona di via Modena. Per poi arrivare all’episodio più grave con il tentato omicidio di via Morata. Ieri si è chiuso il processo a carico di tutti e tre, con l’assoluzione totale di due imputati e la condanna di Tuesday per uno solo dei capi d’imputazione, quello relativo all’11 giugno del 2018. Per questo il giudice lo ha condannato a un anno di reclusione, cui devono essere aggiunti otto mesi di arresto per avere portato fuori dall’abitazione il machete con cui Tuesday, ancora detenuto per altre accuse, aggredì il connazionale.

re.fe.