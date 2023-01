Aggredì connazionale Oboh non si trova

Stephen Oboh continua a essere un fantasma. Non si trova. Il nigeriano, noto alle cronache per essere rimasto gravemente ferito nell’agguato di via Morata nella lotta per lo spaccio di droga, deve comparire in tribunale per rispondere di un’aggressione ai danni di un connazionale, insieme al fratello Isaac, ma lui continua a essere irreperibile. Ieri l’ultima chance per trovarlo: il giudice del Tribunale di Ferrara ha concesso tempo fino al 2025. Se entro questo lunghissimo rinvio concesso non si paleserà, le accuse nei suoi confronti decadranno. Dello stesso reato è accusato anche il fratello Isaac, ma per lui il processo è iniziato.